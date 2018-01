Al via i lavori di ristrutturazione alla Torre dell'Orologio

Avverrà oggi pomeriggio alle 15,30, in largo Castello, la consegna ufficiale dei lavori per la manutenzione straordinaria della Torre dell’Orologio all’impresa aggiudicataria, la ditta Corega di Favara. I lavori erano stati finanziati nel dicembre 2016 dalla Protezione Civile Regione Sicilia. L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a 47.550 euro oltre oneri.

La ristrutturazione riporterà la Torre allo stato originario, così come stabilito dal parere della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento.

Nello specifico verranno rimossi i fari montati sulla struttura e verrà realizzata una illuminazione che proietterà la luce dal basso verso l’alto, saranno eseguiti dei lavori di ripristino delle scale interne per rendere fruibile l’immobile e si procederà a ripulire la campana per riportarla all’antico splendore. Nel rifacimento del prospetto, inoltre, sempre per disposizione della Sovrintendenza, verranno mantenute inalterate le scrostature delle parti su cui erano stati apposti i simboli dei fasci per non cancellarne la memoria degli eventi storici.

La direzione dei lavori, che materialmente inizieranno entro 15 giorni a partire da oggi, sarà seguita dai tecnici dell’Utc. "Grande soddisfazione" è stata espressa dal sindaco, avvocato Ettore Di Ventura, e dall’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici, Centro Storico, architetto Massimo Muratore. Entrambi gli amministratori si sono detti "molto compiaciuti di poter ridare, finalmente, il doveroso lustro a quello che da tutti è considerato uno dei simboli più significativi della città".