Agguato per un contrasto su una partita di droga, la difesa: "Assolvete gli imputati"

“Il solo a sparare, come riferisce l'unico testimone e come dimostrato da tutti gli atti istruttori, è stato Giuseppe Mongitore. Ce lo ha raccontato lui in udienza e la sua versione è del tutto coerente e logica”. Il sessantaduenne, lo scorso 18 aprile, in condizioni di salute ormai irrimediabili, aveva provato a scagionare il figlio Vincenzo, 33 anni, tirandolo fuori dalla vicenda. Ieri mattina il loro difensore, l'avvocato Calogero Meli, ha illustrato la sua arringa in difesa degli imputati.

“Giuseppe Sorce - aveva detto Giuseppe Mongitore - era venuto a casa mia sfondando il cancello con una pistola in pugno, cercava mio figlio e mi minacciò. L’indomani siamo andati per chiarire ma ci ha sparato addosso”. L'accusa ipotizzata per entrambi è di tentato omicidio ai danni del trentenne Sorce, a sua volta imputato dello stesso reato perchè avrebbe sparato al loro indirizzo in replica al fuoco dei suoi avversari. Giuseppe Mongitore è morto lo scorso 3 novembre. Il pm Gloria Andreoli, se fosse stato vivo, avrebbe chiesto la condanna a 10 anni di reclusione. Nove anni e sei mesi sono stati proposti per il figlio e 9 anni per Sorce.

“Giovanni Milana, amico di Sorce che restò ferito nella sparatoria, non accusa mai Vincenzo Mongitore di avere fatto fuoco e la prova dello stub - ha aggiunto l’avvocato Meli - è negativa. Non c’è nessun altro elemento in base al quale si può ipotizzare che abbia avuto un ruolo nel tentato omicidio”. L’agguato al centro del processo è avvenuto il 16 settembre del 2015. I Mongitore sarebbero andati nell'abitazione di Sorce, in contrada Coda Volpe, a Canicattì, per ucciderlo a colpi di pistola. Lo stesso Sorce, gravemente ferito dai colpi ricevuti, replicò sparando ma senza ferire nessuno. “Anche se fosse vera questa ricostruzione – ha detto, invece, l’avvocato Angela Porcello, suo difensore – lo ha fatto solo per difendersi e non certo per uccidere i suoi rivali”. Il 17 aprile, i giudici della seconda sezione penale, presieduta da Wilma Angela Mazzara, si ritireranno in camera di consiglio ed emetteranno il verdetto.