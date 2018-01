Addobbi natalizi pericolanti, pompieri in azione per garantire la sicurezza

Addobbi natalizi pericolanti. Sono dovuti intervenire, prima che si abbattessero al suolo, in via Pietro Toselli anche i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. A richiedere l'intervento dei pompieri - per garantire la pubblica incolumità - sono stati i poliziotti del commissariato cittadino.

Degli addobbi natalizi, a causa delle forti raffiche di vento, rischiavano di precipitare e di finire sulle persone o sulle auto in transito. I pompieri hanno impiegato circa tre quarti d'ora per cancellare ogni possibilità di rischio.