"Acqua troppo torbida", interrotta la fornitura idrica del Fanaco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Interruzione acquedotto Fanaco: slitta la fornitura idrica dei turni di oggi 3 e domani 4 novembre. Il sindaco Ettore Di Ventura informa che Siciliacque S.p.A. ha interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco per un eccesso di torbidità dell'acqua in ingresso all'impianto di potabilizzazione. La notizia è stata fornita con una nota da Girgenti acque. Di conseguenza è stata sospesa la fornitura idrica per i comuni di Casteltermini, Canicattì, Campobello di Licata e San Giovanni Gemini. Le turnazioni previste per oggi e domani, 3 e 4 novembre, slitteranno.