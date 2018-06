Acqua inquinata, l'Asp: sforati i parametri batteriologici

Acqua non utilizzabile ai fini potabili. L'Asp di Agrigento ha effettuato, nei giorni scorsi, dei campionamento nei punti di rete di via Micca n. 61 e via Toselli n. 45. Campionamenti che hanno fatto riscontrare uno sforamento dei parametri batteriologici. A darne notizia è la stessa Girgenti Acque che annuncia: "Eseguiremo ulteriori campionamenti nella zona interessata, comunicando alle autorità competenti gli esiti delle analisi eseguite".